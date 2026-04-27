В убийстве собственной дочери обвинили жителя Кулебакского округа

В Нижегородской области местный житель обвиняется в убийстве дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области. Следователем Выксунского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в апреле текущего года обвиняемый находился в доме на улице Луговой поселка Молочная ферма. В ходе конфликта с дочерью мужчина произвел в нее не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
На данный момент фигурант задержан и заключен под стражу, орудие преступления изъято. Следователи СК России проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
