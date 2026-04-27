Тонировка и пассажир в люке: волгоградский водитель заплатит дважды

Волгоградские инспекторы ДПС обнаружили в интернете видеозапись, на которой по 3-й Продольной магистрали едет Infiniti с пассажиром, высунувшимся из открытого люка крыши. Полицейские быстро нашли машину и привлекли водителя к ответственности за нарушение правил перевозки людей, а заодно и за незаконную тонировку.
Сотрудники Госавтоинспекции Волгограда при мониторинге соцсетей и видеохостингов наткнулись на ролик, снятый, судя по всему, другим участником движения. На кадрах отчётливо видно, как на 3-й Продольной магистрали движется автомобиль infiniti, а из открытого люка его крыши торчит человек. На видео, выложенном правоохранителями, мужчина признаётся, что вёл свадебный кортеж и тут же попросил, высунувшегося мужчину прекратить.
Опасный трюк, впрочем, не остался без внимания. Инспекторы установили местонахождение транспортного средства и составили на водителя протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).
Позже проверка показала, что у автомобиля также тонированы передние боковые стёкла, причём степень затемнения превышала допустимую техническим регламентом. За это нарушитель получил второй протокол — по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, — сообщили в региональном главке МВД.
