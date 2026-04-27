В Воронеже школьница пострадала из-за рухнувшей в туалете перегородки

В Воронеже в туалете школы № 87 на улице Хользунова рухнула перегородка. В результате пострадала одна из учениц. Информация об этом появилась в социальных сетях.
В пресс-службе городской администрации со ссылкой на образовательное учреждение уточнили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
Предварительно, во время посещения туалета один из учеников школы забрался на перегородку. В результате она оказалась частично повреждена. При этом другому школьнику пришлось обратиться в медпункт.
Педагоги оповестили родителей детей о случившемся. Туалет, где произошёл инцидент, временно закрыли. Сейчас для учеников работают санузлы на других этажах.