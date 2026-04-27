Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самарский областной суд продлил до 26 мая включительно арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, сообщается в Telegram-канале суда.

Источник: РИА Новости

«Суд, заслушав участников судебного разбирательства, проверив представленные следователем материалы, пришел к выводу об обоснованности ходатайства следователя и необходимости продления срока содержания под стражей обвиняемой Тарховой на 24 суток, то есть по 26 мая включительно», — говорится в сообщении областного суда.

В следственном управлении СК России по Самарской области сообщали, что 31 января 2025 года друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. По подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых, позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.

Как выяснили следователи, 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы обвиняемым — своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии СК, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре. Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск.

Фигурантам в зависимости от роли и степени участия предъявили обвинение по семи статьям: в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении имущества, мошенничестве, а также уничтожении имущества, похищении и подделке документов. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.