В Москве арестован мужчина, убивший женщину в офисном здании

Кунцевский районный суд Москвы заключил под стражу Михаила Сергеевича Сбрадова, обвиняемого в убийстве на западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Как уточняет ГСУ СК России по г. Москве, фигурант заранее подготовился к нападению, вооружившись арбалетом, бейсбольной битой и двумя ножами. Оказавшись в коммерческом помещении на улице Верейской, мужчина нанес ранее незнакомой женщине несколько ударов битой по конечностям, а затем причинил не менее пяти ножевых ранений. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, а нападавший скрылся.
При обысках в квартире обвиняемого следователи обнаружили и изъяли целый арсенал холодного оружия. Михаил Сбрадов признал свою вину и подтвердил показания в ходе следственного эксперимента, а в ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит его вменяемость.