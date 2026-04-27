Экс-замминистра труда Омской области получил срок за превышение полномочий

Следователи выяснили, что в феврале 2024 года служебный автомобиль Сергея Добрых попал в ДТП. После этого он совместно с бывшим директором Омского дома-интерната Владимиром Метлицким договорился приобрести новую машину по завышенной стоимости. Директор дома-интерната приобрел за счет средств учреждения новый автомобиль за 3,5 миллиона рублей, после чего передал его в пользование Сергею Добрых. Было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий», а автомобиль был изъят и возвращен в дом-интернат.