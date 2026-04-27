Экс-замминистра труда Омской области получил срок за превышение полномочий

Следователи выяснили, что в феврале 2024 года служебный автомобиль Сергея Добрых попал в ДТП. После этого он совместно с бывшим директором Омского дома-интерната Владимиром Метлицким договорился приобрести новую машину по завышенной стоимости. Директор дома-интерната приобрел за счет средств учреждения новый автомобиль за 3,5 миллиона рублей, после чего передал его в пользование Сергею Добрых. Было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий», а автомобиль был изъят и возвращен в дом-интернат.
«Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а директору дома-интерната — 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, осужденным запрещено в течение 2 лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе прокуратуры Омской области уточни, что обвинение запрашивало для чиновников более серьезные сроки. Так экс-замминистра просили приговорить к 7,5 годам в колонии общего режима, а экс директора дома-интерната — к 7 годам колонии. Также сообщников хотели лишить почетных званий. Решение об оспаривании приговора прокуратура примет в установленные законом сроки.