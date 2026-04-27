Установлена причина гибели трёх рыбаков под Волгоградом

Стали известны причины гибели трёх рыбаков, пропавших 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. По данным правоохранительных органов, смерть наступила от утопления, — сообщает ТАСС.
Напомним, что ранее стало известно о пропаже четырёх мужчин, который отправились на рыбалку в районе хутора Громки в сильный ветер. Позже их лодка перевернулась, и на момент 27 апреля найдены только трое, их гибель уже констатировали.
Среди погибших — топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер и Игорь Прохоров, личный водитель президента торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова. Поиски четвёртого мужчины продолжаются.
Все подробности этой страшной трагедии «АиФ-Волгоград» собрал в статье.