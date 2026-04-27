В Самарской области третий человек погиб из-за штормового ветра

САРАТОВ, 27 апр — РИА Новости. Третий человек за день погиб из-за последствий штормового ветра в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Источник: РИА Новости

Ранее прокуратура и СУСК по Самарской области сообщали о гибели девочки и мужчины в результате падения деревьев. По данным фактам возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

«В регионе — оранжевый уровень опасности — порывы ветра до 27 м/с. Повреждается кровля зданий, линии электропередач, остановки транспорта, автомобили, деревья. К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».

Федорищев выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и пообещал оказать необходимую поддержку. Кроме того, по данным губернатора, есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше