Три человека погибли в результате ДТП с лошадью в Красноярском крае

В Шарыповском округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли три человека. Авария произошла вечером 26 апреля на 17-м километре автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По предварительным данным, двигавшийся со стороны Ужура в направлении Шарыпово 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 совершил наезд на лошадь, которая находилась на правой полосе проезжей части. После удара машину отбросило в кювет, где она опрокинулась, а водитель и двое его 17-летних пассажиров скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.
Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя все причины и обстоятельства случившегося.