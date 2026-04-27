Три человека погибли в результате ДТП с лошадью в Красноярском крае

По предварительным данным, двигавшийся со стороны Ужура в направлении Шарыпово 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 совершил наезд на лошадь, которая находилась на правой полосе проезжей части. После удара машину отбросило в кювет, где она опрокинулась, а водитель и двое его 17-летних пассажиров скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.