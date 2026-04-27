Три человека погибли в результате ДТП с лошадью в Красноярском крае

"Трое молодых людей погибли в Красноярском крае: после наезда на лошадь автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. По факту гибели 19-летнего водителя и двух 17-летних пассажиров проводится проверка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Шарыповском округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли три человека. Авария произошла вечером 26 апреля на 17-м километре автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, двигавшийся со стороны Ужура в направлении Шарыпово 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 совершил наезд на лошадь, которая находилась на правой полосе проезжей части. После удара машину отбросило в кювет, где она опрокинулась, а водитель и двое его 17-летних пассажиров скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя все причины и обстоятельства случившегося.