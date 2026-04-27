Работник воронежского предприятия получил тяжелые травмы при падении на бетонный пол

В Воронежской области на предприятии АО «ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ», которое специализируется на производстве стальных фитингов для труб, 20 апреля произошел несчастный случай. Как сообщили в региональной Госинспекции труда, 49-летний стропальщик во время производства работ по строповке труб упал с кузова автомобиля на бетонный пол. Мужчина получил тяжелые увечья.
Специалисты трудовой инспекции проводят расследование, которое установит обстоятельства и причины несчастного случая.
