Уголовное дело возбудили после гибели 12-летней девочки в Арзамасе

Уголовное дело возбудили после гибели 12 летней девочки. Об этом сообщили в СУ СК региона.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели девочки во время возвращения с охоты. Туда девочка, по словам очевидцев, ездила вместе с дедом.
По данным следователей, это произошло 25 апреля 2026 года. В салоне автомобиля, где находилась девочка, произошел самопроизвольный выстрел. Ребенок погиб на месте.
Сотрудники СК осмотрели местро происшествия и поговорили со свидетелями. Назначены необходимые судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.