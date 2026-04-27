Арестован житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве дочери

Выксунский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Трагедия произошла в поселке Молочная ферма (город Кулебаки). Во время конфликта с дочерью мужчина выстрелил в нее несколько раз. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
Преступник заключен под стражу, а его оружие изъято. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что полиция задержала жителя Семеновского округа, напавшего с топором на женщину.