Арестован житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве дочери

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Выксунский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла в поселке Молочная ферма (город Кулебаки). Во время конфликта с дочерью мужчина выстрелил в нее несколько раз. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Преступник заключен под стражу, а его оружие изъято. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полиция задержала жителя Семеновского округа, напавшего с топором на женщину.