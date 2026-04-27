Трех поджигателей релейных шкафов осудили в Ростове

В Ростове-на-Дону вынесли приговор трем участникам поджогов на железной дороге. Слушания прошли в Южном окружном военном суде.
По данным инстанции, в августе 2023 года один из подсудимых согласился за деньги совершить теракт на территории Ростовской области. О месте расположения первого релейного шкафа он узнал от неизвестного собеседника в переписке. Тот же человек прислал инструкцию и пообещал заплатить.
Исполнитель решил действовать не один и привлек знакомую. Он пообещал ей деньги, если она подвезет его к месту преступления. Сообщница согласилась. В сентябре с купленным топливом они прибыли в запланированное место. После этого релейный шкаф подожгли.
Позже, в сентябре 2023 года, тот же исполнитель получил информацию о других релейных шкафах в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В этот раз он привлек знакомого. За поджог и фотосъемку преступления он пообещал снова деньги. Новый участник дела сам приехал к одной из точек и был задержан правоохранителями.
В Южном окружном военном суде подсудимые получили разные сроки. Участнице сговора назначили 10 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Двум остальным участникам — 13 и 20 лет колонии строгого режима с отбыванием части срока в тюрьме. Приговор в силу пока не вступил.
