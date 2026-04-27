Новые знакомые пробили голову тростью жителю Воронежской области

26 апреля в больницу Воронежа доставили 31-летнего жителя Хохольского района с тяжкими телесными повреждениями. Мужчину кто-то жестоко избил.
По информации от медиков оперативники приступили к поискам преступников и восстановили картину произошедшего. Утром 26 апреля потерпевший в компании своих приятелей в одном из ресторанов на улице Кольцовской познакомился с несколькими мужчинами.
После совместного времяпрепровождения, группа решила поехать в Советский район. По дороге в салоне автомобиля между потерпевшим и одним из мужчин возник словесный конфликт. Тогда еще двое мужчин набросились на оппонента и принялись избивать его тростью.
После этого нападавшие вызвали пострадавшему врачей. Мужчину на «скорой» доставили в больницу, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, вдавленный оскольчатый перелом правой височной кости, ушиб головного мозга и эпидуральную гематому правой височной области.
Оперативники задержали на месте двух подозреваемых — ранее несудимых 42-летних местных жителей. В отношении них возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы.