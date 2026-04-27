В Арзамасе 12-летняя девочка погибла из-за самопроизвольного выстрела в машине

В городе Арзамас в Нижегородской области в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Инцидент произошел 25 апреля. По версии следствия, в салоне автомобиля, где находилась девочка, в результате неосторожного обращения с оружием произошел самопроизвольный выстрел.

Пострадавшая умерла на месте происшествия из-за полученных травм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователь провел осмотр места происшествия, допросил свидетелей и назначил необходимые судебные экспертизы.