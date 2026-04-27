На Кубани вынесли приговор местному жителю, пытавшемуся поджечь здание администрации

Семь лет строгого режима получил житель Краснодарского края, собиравшийся поджечь администрацию Мостовского поселения. Силовики перехватили мужчину на пути к цели, а позже доказали его причастность к телефонному терроризму.

Южный окружной военный суд вынес приговор Александру Линцову, признанному виновным в подготовке террористического акта и ложном сообщении о готовящихся взрывах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

В январе 2025 года фигурант спланировал поджог здания администрации Мостовского городского поселения Краснодарского края и приобрел две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. По пути к объекту его задержали правоохранители.

Также было установлено, что Линцов позвонил по номеру «112» и сообщил оператору заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах в одном из местных кафе.

Суд квалифицировал его действия как приготовление к теракту и заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное с целью дестабилизации деятельности органов власти. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.