В Подмосковье из-за непогоды упали почти 550 деревьев, пострадали шесть человек

Напомним, в Москве и Подмосковье продолжается обильный снегопад: выпало уже больше половины месячной нормы осадков. Из-за мокрого снега ломаются ветки деревьев и повреждаются линии электропередачи. Власти ввели оранжевый уровень погодной опасности, в ближайшие часы ожидается усиление метели и образование гололёда. В результате разгула стихии в столичном регионе рухнули десятки деревьев, пострадали 30 человек, а многие парки временно закрыли для посетителей.