В Самарской области из-за урагана погибли три человека

В Куйбышевском районе Самары дерево рухнуло на двух детей. Один ребенок погиб, второй пострадал и был госпитализирован. Вячеслав Федорищев пообещал, что семья погибшей девочки получит материальную помощь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.