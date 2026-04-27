Дачников атакуют мошенники с фейковыми штрафами

Волгоградских дачников предупреждают: перед сезоном активизировались мошенники. Злоумышленники массово рассылают фейковые письма и СМС о нарушениях на участках — сорняки, мусор, пожарная безопасность. Повод выбран не случайно: с 2026 года в России ужесточили ответственность за состояние земли.
В сообщениях, которые уже начали получать жители разных регионов России, предлагают «быстро» оплатить штраф со скидкой по ссылке. Но переход по ней — ловушка.
Номер телефона попадает в колл-центр, где применяют стандартную схему с попыткой взлома аккаунта на «Госуслугах». По данным сервиса DLBI, рассылки, вероятно, формируют на основе утекших данных Росреестра.
Эксперты ждут всплеск атак уже в майские праздники — на фоне контроля за землей с помощью дронов. Основной пик может прийтись на июнь, когда зацветает борщевик. За его распространение на частных участках грозят штрафы до 50 000 рублей, — пишет Hi-Tech Mail.
«Мошенники выстроили конвейер заработка на изменениях законодательства, — отмечает основатель DLBI Ашот Оганесян. — Как только появляется новый штраф, они создают фальшивые уведомления и пытаются собрать деньги раньше государства».
Специалисты призывают волгоградцев к осторожности: любые уведомления о штрафах в почте или СМС нужно перепроверять. Настоящие штрафы отображаются только в официальном личном кабинете на «Госуслугах».
Входить туда следует только через прямой адрес портала, а не по ссылкам из сообщений.
