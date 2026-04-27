Ребенок погиб от случайного выстрела в машине в Арзамасе

Прошлой осенью в Ханты-Мансийском автономном округе мужчина случайно застрелил человека, приняв его за медведя. Инцидент произошел в лесу Октябрьского района, где житель Сургутского района собирал кедровые шишки. С собой он взял собаку и заряженное охотничье ружье.