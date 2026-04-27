Ребенок погиб от случайного выстрела в машине в Арзамасе

12-летняя девочка погибла в результате стрельбы в машине в Арзамасе. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, сам инцидент произошел 25 апреля.
— В салоне автомобиля, где находилась девочка, произошел самопроизвольный выстрел, причинив школьнице телесные повреждения, — говорится в публикации.
От полученного ранения ребенок умер на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
