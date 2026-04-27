Снег засыпал цветущие в Аптекарском огороде МГУ сакуру и форзицию

27 апреля Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад: в столице выпали рекордные 12 сантиметров осадков, что побило 55-летний рекорд в 10 сантиметров. Из-за налипания мокрого снега в ряде районов области нарушено электроснабжение, жёлтый уровень опасности действует до вечера 28 апреля, мэр Сергей Собянин предупредил об усилении непогоды с мокрым снегом, дождём и ветром до 23 метров в секунду. Ненастье будет продолжаться по меньшей мере сутки.