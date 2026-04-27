Солдат СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны четыре миллиона рублей

Бутырский районный суд Москвы вынес решение в пользу участника специальной военной операции, которому было отказано в положенной выплате от Министерства обороны. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе инстанции.

По словам представителей суда, ветеран боевых действий, награжденный медалью «За отвагу», обратился в военное ведомство с требованием о выплате четырех миллионов рублей, предусмотренных указом президента России № 98 от 5 марта 2022 года. Однако Минобороны отклонило заявление. Ветеран был вынужден обратиться в суд, где полностью доказал свою правоту. Суд удовлетворил его иск, обязав ответчика выплатить положенную сумму.

— Решением Бутырского районного суда города Москвы исковые требования удовлетворены, — передает официальный Telegram-канал пресс-службы городских судов общей юрисдикции.

Весной 2025 года суд Свердловской области восстановил в должности сторожа воинской части и обязал Минобороны выплатить ему 4,7 миллиона рублей за незаконное увольнение.