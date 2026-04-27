Солдат СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны четыре миллиона рублей

По словам представителей суда, ветеран боевых действий, награжденный медалью «За отвагу», обратился в военное ведомство с требованием о выплате четырех миллионов рублей, предусмотренных указом президента России № 98 от 5 марта 2022 года. Однако Минобороны отклонило заявление. Ветеран был вынужден обратиться в суд, где полностью доказал свою правоту. Суд удовлетворил его иск, обязав ответчика выплатить положенную сумму.