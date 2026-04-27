Суд не стал взыскивать почти два миллиона со второй помощницы Блиновской

Напомним, «королеву инфоцыганских марафонов» Елену Блиновскую, которую задержали весной 2023 года по обвинению в незаконной легализации доходов, осудили на 4,5 года и отправили в колонию общего режима. В конце прошлого года осуждённую перевезли во владимирскую исправительную колонию, после чего появились слухи, что она была определена в так называемый «элитный» отряд, хотя её защитник категорически отрицает какие-либо привилегии и утверждает, что блогерша сидит на общих основаниях. В СМИ подтверждают, что Блиновскую не переводили на особые условия.