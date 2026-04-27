Суд не стал взыскивать почти два миллиона со второй помощницы Блиновской

Арбитражный суд Москвы отказался взыскивать около двух миллионов рублей с личной помощницы блогера Елены Блиновской Марины Ростовой. Об этом журналистам сообщил один из юристов осуждённой.

Источник: Life.ru

«Арбитражный суд столицы по делу о банкротстве отказал в удовлетворении просьбы финансового управляющего Марии Ознабихиной, которая оспорила платежи Елены Блиновской на общую сумму 1,98 миллиона рублей второй её помощнице», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, «королеву инфоцыганских марафонов» Елену Блиновскую, которую задержали весной 2023 года по обвинению в незаконной легализации доходов, осудили на 4,5 года и отправили в колонию общего режима. В конце прошлого года осуждённую перевезли во владимирскую исправительную колонию, после чего появились слухи, что она была определена в так называемый «элитный» отряд, хотя её защитник категорически отрицает какие-либо привилегии и утверждает, что блогерша сидит на общих основаниях. В СМИ подтверждают, что Блиновскую не переводили на особые условия.

«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше