Непогода в регионах привела к поваленным деревьям и повреждённым машинам

В целом по республике зафиксированы серьёзные последствия стихии: сорваны десять крыш, повалены 42 дерева, повреждены три фасада многоквартирных домов в Набережных Челнах, а также пострадали 20 автомобилей. В Саратове сильный ветер сорвал часть крыши здания — фрагмент конструкции едва не упал на детей, игравших на площадке.