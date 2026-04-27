Житель Кубани осуждён на семь лет за подготовку теракта в местной администрации

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил троих местных жителей к срокам от 10,5 до 20 лет колонии за подготовку и поджог железнодорожных объектов. 1 сентября 2023 года они купили топливо на АЗС и ночью подожгли релейный шкаф. Диверсанты действовали по заданию куратора, который предоставил информацию о других объектах в Пролетарском районе.