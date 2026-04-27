Названа причина смерти рыбаков, пропавших после шторма под Волгоградом

Трое рыбаков, которые попали в шторм на Волге, утонули после того, как их лодка перевернулась. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил ТАСС.

— У всех троих смерть наступила от асфиксии в результате утопления. Иных повреждений не обнаружено, — говорится в материале.

Изначально четверо рыбаков пропали в Светлоярском районе 24 апреля. Мужчины отправились рыбачить в районе хутора Громки. К полудню они не вернулись, после чего начались их поиски.

Тело одного из рыбаков нашли в тот же день на берегу Волги. Среди погибших оказался топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер. Также пропал без вести волгоградский застройщик Александр Назаров.

Зимой в яхт-клубе в Подмосковье перевернулась лодка. Погиб Виктор Аверин (известный также как Авера-старший) — предприниматель, в прошлом один из лидеров ОПГ «Солнцевские».