Число погибших из-за непогоды в Самарской области выросло до трех

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Самары дерево упало на двух девочек. Одна из них погибла на месте, вторую доставили в больницу. Еще один трагический случай произошел на проспекте Карла Маркса в областном центре. Там дерево рухнуло на мужчину, который находился на тротуаре. Спасти его не удалось.