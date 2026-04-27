Число погибших из-за непогоды в Самарской области выросло до трех

В Самарской области из-за сильного ветра деревья упали на нескольких людей.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших из-за сильной непогоды в Самарской области выросло до трех. Об этом сообщает «КП-Самара».

Еще один человек погиб во время урагана 27 апреля в Борском районе. Там рабочие занимались распилом деревьев, которые упали на линию электропередачи из-за сильного ветра.

«Из-за сильного порыва ветра дерево, находящееся в непосредственной близости от участка работ, упало на одного из рабочих, в результате чего он погиб», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Самары дерево упало на двух девочек. Одна из них погибла на месте, вторую доставили в больницу. Еще один трагический случай произошел на проспекте Карла Маркса в областном центре. Там дерево рухнуло на мужчину, который находился на тротуаре. Спасти его не удалось.