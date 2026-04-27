«112»: Дерево упало на женщину в центре Москвы

Дерево упало на 51-летнюю женщину на улице Заморенова в Москве. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России передали пострадавшую медикам. Ее госпитализировали. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

Дерево упало на 51-летнюю женщину на улице Заморенова в Москве. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России передали пострадавшую медикам. Ее госпитализировали. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

По данным СМИ, у женщины переломы грудного отдела и ноги.

Непогода 27 апреля обрушилась на Московский регион. Согласно последним данным, в Подмосковье упали 542 дерева, пострадали шесть человек.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в тот же день сообщил, что количество погибших от падения деревьев из-за обрушившегося на регион урагана увеличилось до трех человек.

Кроме того, в Самарской области на трассе М-5 у села Утевка Нефтегорского района сильный порыв ветра буквально сдул грузовую «газель» с прицепом с дороги.

