Три человека погибли при пожаре в подмосковной Балашихе

В Балашихе следователи устанавливают обстоятельства пожара, унесшего жизни трех человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.
Как уточнили в ведомстве, 27 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в нежилом помещении, расположенном на Вишняковском шоссе. В ходе тушения огня и разбора завалов спасатели обнаружили тела троих погибших мужчин.
По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Сотрудники СК допрашивают свидетелей и готовят назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз для установления точных причин произошедшего.
Как дополнили в областной прокуратуре, местом пожара стал автосервис в микрорайоне Никольско-Архангельский. Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации здания, действиям ответственных должностных лиц, а также причинам, способствовавшим возникновению пожара и гибели людей. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», взят на контроль Балашихинской городской прокуратурой.