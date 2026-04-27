Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли при пожаре в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе следователи устанавливают обстоятельства гибели троих мужчин при пожаре в автосервисе на Вишняковском шоссе. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Балашихе следователи устанавливают обстоятельства пожара, унесшего жизни трех человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

Как уточнили в ведомстве, 27 апреля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в нежилом помещении, расположенном на Вишняковском шоссе. В ходе тушения огня и разбора завалов спасатели обнаружили тела троих погибших мужчин.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Сотрудники СК допрашивают свидетелей и готовят назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз для установления точных причин произошедшего.

Как дополнили в областной прокуратуре, местом пожара стал автосервис в микрорайоне Никольско-Архангельский. Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации здания, действиям ответственных должностных лиц, а также причинам, способствовавшим возникновению пожара и гибели людей. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», взят на контроль Балашихинской городской прокуратурой.