Дело экс-главы администрации Балтийского округа поступило в суд

По версии следствия, днём 15 января 2025 года заместитель главы администрации Балтийского городского округа Максим Коваленко, находясь в служебном кабинете главы администрации Сергея Мельникова, передал последнему взятку в размере 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе. Действия Мельникова следствием квалифицированы по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным незаконным бездействиям, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, совершённое в крупном размере.