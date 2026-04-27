Два миллиона на вещи с «Садовода»: почему Лерчек судится со стилисткой Янковской

Блогер Лерчек судится со звездной стилисткой Эльвирой Янковской, которую обвиняют в продаже подделок известных брендов. Она якобы закупала «паленую» одежду на вещевых рынках и перепродавала по цене оригинала: ущерб оценивается минимум в 5,2 миллиона рублей. Ранее Лерчек и Янковская дружили, но затем обе девушки дали показания друг против друга. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.
Дело о продаже подделок.
Расследование в отношении звездной стилистки Эльвиры Янковской началось еще зимой 2023 года. Тогда девушку задержали за мошенничество в особо крупном размере, допросили и отправили под домашний арест. Позднее ее отпустили на свободу, взяв подписку о невыезде.
По версии следствия, Янковская продавала своим клиентам якобы брендовую одежду и аксессуары по заниженным ценам. Правда, позднее выяснилось, что все эти вещи были подделками, купленными на вещевых рынках «Садовод», «Люблино» и «Дубровка». Ущерб от ее действий составляет минимум 5,2 миллиона рублей.
Потерпевшими стали семь человек, в том числе блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Утверждается, что она могла потерять из-за стилистки почти два миллиона рублей. В качестве свидетеля в суде выступал водитель Янковской. Он рассказал, как отвез начальницу на рынок «Дубровка», где она купила копию люксовой сумки Hermes. Затем по просьбе стилистки мужчина встретился с уже бывшим мужем Лерчек Артемом и передал ему сумку в пакете из ЦУМа. По данным «Известий», блогер заплатила за эту «паленку» 780 тысяч рублей.
Янковская отрицает все обвинения и называет себя «человеком с безупречной репутацией». Тем не менее следователи изучили компьютер стилистки и выяснили, что она закупала товары для своих клиентов через интернет-аккаунт, позиционирующий себя как «консьерж-сервис по подбору люксовых реплик» с вещевых рынков.
Осенью 2025 года суд перевел Янковскую в СИЗО после того, как она пропустила судебное заседание и похвасталась в соцсетях, что побывала в Европе, хотя ей было запрещено выезжать за границу.
Суд между Янковской и Лерчек.
25 апреля 2026 года стало известно, что в рамках расследования уголовного дела Лерчек подала к Янковской иск на 2,4 миллиона рублей за продажу подделок. По словам блогера, однажды она купила у стилистки сумку Dior с неровными швами и платье Fendi, которого не было ни в одной коллекции. Клиентка решила проверить подлинность вещей и выяснила, что обе они были дешевыми подделками.
Еще Лерчек считает, что Янковская использовала знакомство с ней, чтобы получать скидки в салонах красоты и ходить на мероприятия со звездами.
— Продавала мне контрафактные вещи под видом оригинальных, а также использовала мое имя для получения различных привилегий. Янковская являлась моим стилистом на постоянной основе: подбирала мне образы, искала и покупала мне одежду, мы ходили по магазинам, — говорится в иске блогера.
Адвокат Янковской попросил пока что оставить иск Лерчек без рассмотрения из-за расхождений в сумме ущерба. Кроме того, некоторые вещи, проданные блогеру, якобы были утеряны, и теперь их подлинность не может быть проверена независимыми экспертами.
Чем известна Янковская.
Эльвире Янковской 46 лет. Она родилась в Татарстане, отучилась на филолога-переводчика в Казанском федеральном университете и на менеджера в Казанском институте финансов, экономики и информатики. В начале карьеры девушка преподавала английский язык в школе, а в 90-е годы вела передачу «Фам-ТВ» на казанском телевидении.
Затем Янковская улетела в Германию, где работала на выставках бренда женской одежды Betty Barclay. Вскоре она стала официальным представителем бренда в России и вернулась на родину. Позже стилист открыла два мультибрендовых магазина одежды и начала подбирать образы для знаменитостей. Она успела поработать с Нюшей, Анной Семенович, Даней Милохиным и многими другими. Девушка обеспечивала для клиентов «проходки» на недели моды в Москве и Милане.
Янковская была партнером премии «100 лучших стилистов России» в 2022 году, создавала образы для моделей во время съемок для обложек журнала L"Оfficiel, входила в жюри реалити-шоу «Модельер» на канале Fashion TV. А в 2023 году телеканал RU.TV назначил Янковскую своим стилистом.
До скандала с подделками брендов Янковская дружила с Лерчек и часто подбирала для нее образы. Но летом 2022 года дружбе пришел конец. Блогер опубликовала на своей странице в соцсетях серию постов, в которых обвинила стилистку в продаже подделок.
Зимой 2023 года Янковскую арестовали, а еще через несколько месяцев Лерчек тоже попала под следствие: ее вместе с мужем обвинили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Telegram-канал «112» писал, что именно обиженная стилистка могла дать показания против бывшей подруги.
Позднее следователи прекратили уголовное дело о неуплате налогов, так как Лерчек погасила все долги. Но затем ее обвинили в незаконном выводе денег за границу. Но и это расследование пришлось приостановить. Сначала блогер забеременела от тренера по танцам, а затем у нее нашли рак желудка четвертой стадии. На фоне болезни у блогера начали разрушаться позвонки, также она перестала видеть правым глазом, а затем у нее обнаружили метастазы в костях черепа. Суд отменил Лерчек домашний арест до момента, пока ее состояние не улучшится.