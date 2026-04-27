Два миллиона на вещи с «Садовода»: почему Лерчек судится со стилисткой Янковской

Потерпевшими стали семь человек, в том числе блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Утверждается, что она могла потерять из-за стилистки почти два миллиона рублей. В качестве свидетеля в суде выступал водитель Янковской. Он рассказал, как отвез начальницу на рынок «Дубровка», где она купила копию люксовой сумки Hermes. Затем по просьбе стилистки мужчина встретился с уже бывшим мужем Лерчек Артемом и передал ему сумку в пакете из ЦУМа. По данным «Известий», блогер заплатила за эту «паленку» 780 тысяч рублей.