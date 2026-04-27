Экс-замглавы «Мособлгаза» Чернов заочно арестован по делу о взятках

Для бывшего заместителя директора «Мособлгаза» Дмитрия Чернова, обвиняемого во взяточничестве, Тверской суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом журналистам рассказали в суде.

Источник: Life.ru

Решение принято в отношении Чернова Дмитрия Николаевича, который проходит по уголовному делу о коррупционных преступлениях. По данным «Коммерсанта», экс-замдиректора обвиняется в пяти эпизодах получения взяток.

Следствие полагает, что денежные средства передавались за ускоренное подключение предприятий к газовым сетям, а также за увеличение объёмов потребляемого топлива. Мера пресечения избрана заочно, подробности о местонахождении фигуранта дела не раскрываются, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осуждённый по делу о коррупции и находящийся в процессе отбывания наказания, оказался должен 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск. Арбитражный суд Москвы включил соответствующее требование в третью очередь реестра кредиторов, где уже аккумулируются другие финансовые обязательства экс-чиновника.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
