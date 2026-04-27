Стрелявшего на приеме с Трампом обвинили в покушении на убийство президента

Судья озвучил максимальное наказание — пожизненное заключение.
Этот инцидент стал уже третьей попыткой покушения на жизнь Трампа за последние годы.
В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Как передает телеканал NBS, у него нет судимостей и оружие он приобрел легально.