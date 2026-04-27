Стрелявшего на приеме с Трампом обвинили в покушении на убийство президента

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Федеральный суд в Вашингтоне предъявил Коулу Аллену обвинения в покушении на жизнь президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.

Судья озвучил максимальное наказание — пожизненное заключение.

Этот инцидент стал уже третьей попыткой покушения на жизнь Трампа за последние годы.

В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.

По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Как передает телеканал NBS, у него нет судимостей и оружие он приобрел легально.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше