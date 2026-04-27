СК возбудил ещё одно дело против обвиняемого в убийстве дизайнера в Москве

Таким образом, теперь фигуранту инкриминируют не только убийство. Подробности второго нападения следствие пока не раскрывает в интересах расследования, пишет ТАСС.
Напомним, бывший заключённый Михаил С. жестоко убил 36-летнюю женщину-дизайнера в её офисе на улице Верейской в Москве. У мужчины, одержимого холодным оружием, при обыске нашли коллекцию японских мечей, мачете и ножей, а также он имел крупные долги по кредитам и штрафам на сумму более 565 тысяч рублей. Суд арестовал обвиняемого до 26 июня.
