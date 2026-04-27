Развожаев: Число уничтоженных БПЛА в Севастополе достигло 11

В ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь было уничтожено 11 беспилотников. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, дроны были сбиты в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны.

— По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — говорится в его Telegram-канале.

Это не первый раз, когда ВСУ пытаются атаковать город.

Ночью 26 апреля силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 43 украинских беспилотника над Севастополем и Черным морем. Позже глава города Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара погиб мужчина. Он находился в машине, врачи не смогли его спасти.

В общей сложности после атаки беспилотников ВСУ повреждения получили более 200 гражданских объектов города. Среди них — обелиск — символ Севастополя.

