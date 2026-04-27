Суд изъял имущество экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева

В Краснодаре суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ активов депутата Государственной думы V созыва (2007−2011 годы) Ризвангаджи Исаева, а также его родственников и приближенных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края. В казну отошли денежные средства в объеме 18 млрд руб., а также несколько значимых предприятий городской инфраструктуры Краснодара, в том числе «Краснодаргоргаз» и Автономная тепловая энергетическая компания.