Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он на платформе «Макс».

В хуторе Красиво из-за атаки беспилотника на автомобиль пострадал еще один человек. Ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

