Один человек погиб и еще один пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он в личном Telegram-канале.
ВСУ также нанесли удар по хутору Красиво Борисовского округа. В результате ранения получил мужчина, находившийся в автомобиле, который атаковал беспилотник. У него были диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и осколочные ранения, ему оказывается необходимая помощь.
Ранее KP.RU сообщал, что в Белгородской области пострадала мирная жительница из-за атаки украинского беспилотника. Дрон нанес удар по сельхозпредприятию в хуторе Вязовской Краснояружского округа.