Гладков: Мужчина на самокате погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Мужчина на самокате погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Кроме того, в хуторе Красиво Борисовского округа дрон-камикадзе нанёс удар по легковому автомобилю, в результате чего пострадал ещё один житель. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные повреждения нижних конечностей.

Сейчас раненого медики осматривают в Борисовской центральной районной больнице. После оказания всей необходимой помощи пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее сообщалось, что четверо пострадавших при атаке на Севастополь госпитализированы. У всех увечья средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

