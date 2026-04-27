Гладков: Мужчина на самокате погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.
Кроме того, в хуторе Красиво Борисовского округа дрон-камикадзе нанёс удар по легковому автомобилю, в результате чего пострадал ещё один житель. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные повреждения нижних конечностей.
Сейчас раненого медики осматривают в Борисовской центральной районной больнице. После оказания всей необходимой помощи пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее сообщалось, что четверо пострадавших при атаке на Севастополь госпитализированы. У всех увечья средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.
