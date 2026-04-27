Еще двум обвиняемым в манипулировании рынком через Telegram избрали меру пресечения

13 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о манипулировании рынком против администраторов каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». В Банке России тогда заявили, что для манипулирования рынком авторы каналов применяли схему pump and dump — использовали аудиторию, чтобы искусственно подогревать спрос на определенные ценные бумаги, а после роста котировок продавали активы.