Именинник устроил смертельную стрельбу в свой день рождения из-за торта

В Индии на вечеринке, устроенной в честь дня рождения мужчины, не стало трех человек.

Источник: Аргументы и факты

В индийском штате Харьяна во время празднования дня рождения местного жителя по имени Джиту Саини произошла трагедия, унесшая жизни трех человек. Об этом пишет издание Times of India.

Мероприятие проходило в тренажерном зале, после чего гости переместились к дому именинника. Там трое приятелей схватили Джиту и испачкали его лицо тортом. Это вызвало у именинника сильный гнев, переросший в ссору. Вскоре участники конфликта разошлись, но вернулись с оружием. Брат одного из них пытался уладить конфликт, но безуспешно. Началась стрельба.

В результате инцидента смертельные ранения получили Амардин, Маниш и Акаш. Пострадавших немедленно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Правоохранительные органы сообщили, что для поимки виновных создано шесть оперативных групп. Некоторые подозреваемые уже задержаны, остальных разыскивают.

Ранее сообщалось, что в США при стрельбе возле университета пострадали минимум 9 человек.

