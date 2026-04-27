Именинник устроил смертельную стрельбу в свой день рождения из-за торта

В индийском штате Харьяна во время празднования дня рождения местного жителя по имени Джиту Саини произошла трагедия, унесшая жизни трех человек. Об этом пишет издание Times of India.
Мероприятие проходило в тренажерном зале, после чего гости переместились к дому именинника. Там трое приятелей схватили Джиту и испачкали его лицо тортом. Это вызвало у именинника сильный гнев, переросший в ссору. Вскоре участники конфликта разошлись, но вернулись с оружием. Брат одного из них пытался уладить конфликт, но безуспешно. Началась стрельба.
В результате инцидента смертельные ранения получили Амардин, Маниш и Акаш. Пострадавших немедленно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Правоохранительные органы сообщили, что для поимки виновных создано шесть оперативных групп. Некоторые подозреваемые уже задержаны, остальных разыскивают.
