Турист из Германии погиб в Египте от укуса кобры

Немецкий турист погиб в Хургаде после укуса змеи во время выступления заклинателей змей. Об этом сообщила немецкая полиция, передает AFP.
Инцидент произошел в отеле на популярном курорте Красного моря во время семейного отдыха. Мужчине было 57 лет, его личные данные не раскрываются. По данным полиции, во время шоу две змеи, предположительно кобры, использовались в представлении с участием туристов.
Согласно материалам расследования, одну из змей поместили на участников шоу, после чего животное оказалось на теле пострадавшего и укусило его в ногу. После этого у мужчины зафиксировали признаки тяжелого отравления. Его пытались реанимировать, затем доставили в больницу, где констатировали смерть.
Погибший находился в отпуске вместе с двумя родственниками и проживал в Баварии, в районе Унтеральгой. Немецкие правоохранительные органы и прокуратура начали проверку обстоятельств происшествия, ожидаются результаты токсикологического анализа.
Египетские власти заявили, что не были оперативно уведомлены о случившемся, что также стало предметом уточнения в рамках разбирательства.
Отдельно отмечается, что шоу с участием диких животных на туристических курортах Египта регулируются местными правилами, однако контроль за их соблюдением в подобных развлекательных мероприятиях нередко становится предметом претензий со стороны иностранных гостей и страховых компаний.
