Российские силы ПВО за 12 часов сбили 30 беспилотников

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в селе Замостье в Грайворонском округе при ударе дрона загорелся гараж в частном домовладении. При еще одной атаке, добавил он, повреждены три авто. В городе Грайворон выбиты окна в квартире, пробиты кровля и потолок квартиры в многоквартирном доме, повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, легковой автомобиль и частное домовладение. В селе Косилово БПЛА сдетонировал возле частного дома, из-за чего повреждено остекление. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при ударе дрона погиб мужчина на самокате. В хуторе Красиво Борисовского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю, ранен мужчина. Его с минно-взрывной и баро- травмами, а также осколочными ранениями ног доставили в больницу.