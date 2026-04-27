Российские силы ПВО за 12 часов сбили 30 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 10:00 до 22:00 мск уничтожили 30 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над территориями Белгородской и Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Точное число уничтоженных над российскими регионами БПЛА в военном ведомстве не привели.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в селе Замостье в Грайворонском округе при ударе дрона загорелся гараж в частном домовладении. При еще одной атаке, добавил он, повреждены три авто. В городе Грайворон выбиты окна в квартире, пробиты кровля и потолок квартиры в многоквартирном доме, повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, легковой автомобиль и частное домовладение. В селе Косилово БПЛА сдетонировал возле частного дома, из-за чего повреждено остекление. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при ударе дрона погиб мужчина на самокате. В хуторе Красиво Борисовского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю, ранен мужчина. Его с минно-взрывной и баро- травмами, а также осколочными ранениями ног доставили в больницу.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о 14 сбитых БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Обошлось без пострадавших. В районе улицы Софьи Перовской обломки дрона упали на дорогу, уточнил он. В районе Учкуевки разбито окно в одном из частных домов в районе, в районе Любимовки поврежден обломками БПЛА один автомобиль.

В Курской области ситуацию оперативно не прокомментировали.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше