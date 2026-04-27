В Дагестане погиб мужчина при падении автомобиля в реку

В Дагестане приступили к проверке после обнаружения тела мужчины в автомобиле, который упал в реку.

В Дагестане автомобиль упал в реку Андийское Койсу, спасатели достали из воды тело мужчины, сообщает МЧС региона.

После поступления информации о падении автомобиля в реку специалисты выехали на место. При участии местных жителей с помощью троса они вытянули машину к берегу.

«С использованием специальных инструментов спасатели извлекли тело мужчины и передали правоохранительным органам», — сказано в публикации.

Как уточнили в СУСК по Дагестану, погибшим является мужчина 1989 года рождения. Специалисты приступили к процессуальной проверке.

Ранее сообщалось, что из реки Десны в Брянской области подняли тело женщины в ходе поисков ребенка.