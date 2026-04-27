Суд изъял у экс-депутата Госдумы Исаева 18 миллиардов рублей

Краснодарский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, постановив обратить в доход государства активы бывшего депутата Государственной думы Ризвангаджи Исаева, а также его родственников и приближенных. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.
Так, в казну перешли денежные средства на сумму 18 миллиардов рублей и крупные предприятия городской инфраструктуры Краснодара, включая «Краснодаргоргаз» и Автономную тепловую энергетическую компанию. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что Исаев, пользуясь статусом депутата, незаконно завладел государственными землями и муниципальной собственностью в Краснодаре.
Даже после прекращения депутатских полномочий он продолжал извлекать противоправные доходы. В результате незаконных действий Исаев присвоил более 615 гектаров земли в Краснодаре, которые были выкуплены всего за 15 миллионов рублей. Изначально бизнесмен обещал муниципалитету построить и безвозмездно передать городу объекты инженерной и социальной инфраструктуры, однако впоследствии отказался от своих обязательств.
Суд установил, что доходы от незаконно приобретенного имущества господин Исаев направлял на развитие принадлежащих ему предприятий и приобретение новых прибыльных бизнес-структур. За счет этих средств экс-депутат реализовал крупные девелоперские проекты в Краснодаре, включая жилой район Европея, «Немецкую деревню» и гостиничный комплекс Marriott.
— Суд обратил в доход Российской Федерации денежные средства, принадлежащие Исаеву, в размере 18 миллиардов рублей, а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания», АО «Апшеронскрайгаз» как эквивалент ущерба, причиненного нарушением закона, — передает Telegram-канал пресс-службы.
