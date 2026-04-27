В Тверской области пропал подросток

Волонтеры, спасатели и полицейские ищут подростка из поселка Кесова Гора, который два дня назад перестал выходить на связь, сообщило СУ СК РФ по Тверской области в мессенджере МАХ.
По данным ведомства, несовершеннолетний 2010 года рождения вечером 25 апреля вышел из здания в поселке Кесова Гора и не вернулся.
Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи подростка, они осмотрели дом, где он живет и место его последнего нахождения.
«Для поиска привлечены волонтеры, сотрудники МЧС, сотрудники полиции», — сообщили в ведомстве.
