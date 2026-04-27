Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тверской области пропал подросток

Следователи завели уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего в поселке Кесова Гора.

Источник: Аргументы и факты

Волонтеры, спасатели и полицейские ищут подростка из поселка Кесова Гора, который два дня назад перестал выходить на связь, сообщило СУ СК РФ по Тверской области в мессенджере МАХ.

По данным ведомства, несовершеннолетний 2010 года рождения вечером 25 апреля вышел из здания в поселке Кесова Гора и не вернулся.

Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи подростка, они осмотрели дом, где он живет и место его последнего нахождения.

«Для поиска привлечены волонтеры, сотрудники МЧС, сотрудники полиции», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские и волонтеры помогли выбраться из леса в Брянской области пятерым заблудившимся подросткам, которые запросили помощь по номеру 112.