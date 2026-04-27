Суд конфисковал у экс-депутата Исаева имущество на 18 млрд рублей

Следствие установило, что Исаев использовал депутатские полномочия для захвата более 615 га городских земель. Подконтрольное ему ООО «Статус» выкупило участки по льготной цене за 15,1 млн рублей. По условиям сделки Исаев и его фирма обязались построить и передать городу объекты инфраструктуры. Они этого не сделали. Изъятые земли перераспределили в пользу сообщников.