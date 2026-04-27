Мужчина на самокате погиб в результате удара БПЛА в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на регион погиб один человек.
В населенном пункте Новая Таволжанка, расположенном в Шебекинском районе, дрон нанес прицельный удар по мужчине, который перемещался на электросамокате.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте», — указано в его заявлении, опубликованном в Max.
Кроме того, в хуторе Красивый пострадал еще один местный житель, когда беспилотник атаковал автомобиль. Медики диагностировали у него минно-взрывное поражение, баротравму и осколочные травмы ног.
Ранее сообщалось, что в Севастополе силы ПВО сбили 11 украинских дронов.