Сильный шторм оставил более 22 тысяч жителей Новгородской области без света

Штормовой ветер, пришедший в область в минувшие выходные, достиг скорости 21 метра в секунду. В понедельник губернатор сообщал о том, что более 2 тысяч жителей региона уже столкнулись с отключениями. По данным Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), во вторник ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра до 15−19 метров в секунду, а на востоке региона возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.