Сильный шторм оставил более 22 тысяч жителей Новгородской области без света

Более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества в результате сильного шторма, который обрушился на регион в выходные. Губернатор Александр Дронов сообщил, что для устранения последствий стихии задействовано 60 бригад энергетиков.
По информации губернатора, в настоящее время без света находятся более 22 тысяч человек в 19 округах области. На восстановлении электроснабжения трудятся 198 специалистов и 64 единицы техники. Губернатор принял решение о переводе всех оперативных служб на режим повышенной готовности на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Дронов также отметил, что в помощь энергетикам будут привлечены сотрудники регионального управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, а также работники местных лесничеств. Важные социальные объекты будут переведены на резервные источники питания, чтобы минимизировать последствия отключения электроэнергии.
Штормовой ветер, пришедший в область в минувшие выходные, достиг скорости 21 метра в секунду. В понедельник губернатор сообщал о том, что более 2 тысяч жителей региона уже столкнулись с отключениями. По данным Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), во вторник ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра до 15−19 метров в секунду, а на востоке региона возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
