Штормовой ветер оставил без света 22 тысячи человек в Новгородской области

«Без света из-за сильного ветра остаются более 22 тысяч человек в 19 округах. Сейчас над восстановлением работают 60 бригад: 198 специалистов и 64 единицы техники», — написал он в Telegram-канале.
Энергетикам помогут спасатели и сотрудники лесничеств. Социально значимые объекты планируют перевести на резервные источники питания.
По данным ПАО «Россети Северо-Запад» — специалисты восстановили 36 линий электропередачи. Электричество вернулось в 295 населённых пунктов. Но сложная погода сохраняется и вызывает повторные отключения.
Напомним, днём снегопад и сильный ветер обрушились на столичный регион. Шесть человек пострадали из-за падения деревьев. Порывы ветра повредили почти 550 растений.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.